Saugwischer FCV 3 | Kärcher

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Saugwischer
Bestellnummer: 1.056-122.0
Flächenleistung je Akkuladung (m²)
130
Tankinhalt Frischwasser (ml)
800
Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
425
Nennleistungsaufnahme (W)
160
Antrieb
Bürstenmotor
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50
Arbeitsbreite Walzen (mm)
240
Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
2
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Akkuspannung (V)
21.6
Akkulaufzeit (min)
30
Akkuladezeit (min)
180
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1138 x 268 x 280
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete