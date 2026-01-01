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    Saugwischer FCV 4 Natural N | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit Zubehör: Reinigungsmittel, Bürste und Ladestation auf weißem Hintergrund.

    Saugwischer

    FCV 4 Natural N

    Bestellnummer: 1.056-133.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, akkubetrieben, max. 45 min Laufzeit
    • 4 Modi inkl. Dynamic!Control-Schmutzsensor
    • Reinigungsstation, waschbare Pure!Roll® Walze, großer Natürlicher Bodenreiniger
    ¹⁾
    Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ²⁾
    Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
    ³⁾
    Der Advanced!Power Modus beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 100 % höherer Saugleistung und 20 % höherer Wassermenge im Vergleich zum Auto-Modus.