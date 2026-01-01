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    Feinfilter | Kärcher

    Zylindrischer Filter mit weißen Lamellen und schwarzem Deckel, freistehend vor weißem Hintergrund.

    Feinfilter

    Bestellnummer: 2.863-380.0

    Für saubere Luft und eine lang anhaltend starke Leistung Ihres Akkusaugers: filtert feinste Partikel aus der Luft und schützt den Motor.