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    Felgenreiniger Premium RM 667 | Kärcher

    Kärcher Felgenreiniger Premium in schwarzer Sprühflasche mit gelbem Etikett und silbernem Sprühkopf.

    Felgenreiniger Premium RM 667

    Bestellnummer: 6.296-048.0

    Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.