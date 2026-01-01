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    Felgenwaschbürste | Kärcher

    Gelbe Kärcher Waschbürste mit schwarzem Borstenkopf, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Felgenwaschbürste

    Bestellnummer: 2.643-234.0

    Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.