Fellreinigungsbürste | Kärcher

Mit der Fellreinigungsbürste können Sie hartnäckige Verschmutzungen ganz einfach aus dem Tierfell herauskämmen. Das angenehm weiche Gummimaterial ist flexibel und passt sich dem Tier an. Die rostfreien Stahlstifte mit Noppen fühlen sich angenehm für das Tier an. Und die Handschlaufe kann an verschiedene Anwender angepasst werden.

Fellreinigungsbürste Entfernt hartnäckige Verschmutzungen aus dem Tierfell. Rostfreie Stahlstifte mit Noppen Angenehm für das Haustier. Verstellbare Handschlaufe Anpassbar für verschiedene Anwender.