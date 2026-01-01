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    Fellreinigungsbürste | Kärcher

    Schwarze Kärcher Tierpflegebürste mit Kunststoffborsten und ergonomischem Griff.

    Fellreinigungsbürste

    Bestellnummer: 2.643-874.0

    Tierfell gründlich bürsten: Die Fellreinigungsbürste entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell.