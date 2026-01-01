Fensterdüse Comfort | Kärcher

Die komfortable Lösung für die Reinigung von Glasflächen mit dem Dampfreiniger. Mit der Fensterdüse Comfort können Fenster, Spiegel und andere Glasflächen einfach und streifenfrei gereinigt werden. Dank der langen Abziehlippe werden auch schwer zu reinigende Stellen mühelos und komfortabel von Schlieren und Abdrücken befreit. Für eine effektive Fensterreinigung ganz ohne Chemie.

Dampfaustrittsöffnungen an der Düse Die Glasscheibe wird gleichmäßig eingedampft, was zu einer optimalen Schmutzlösung beiträgt. Hochwertige Abziehlippe Streifenfreie Reinigung von Fenstern und Spiegeln und vielen weiteren Glasflächen. Feuchtigkeit und gelöster Schmutz werden optimal abgezogen. Lange, flexible Abziehlippe Die besonders lange Lippe der Fensterdüse sorgt für perfekte Reinigungsergebnisse, sogar in schwer zu erreichenden Winkeln. Reinigung ohne Chemie Der heiße Wasserdampf besitzt eine sehr hohe schmutzlösende Wirkung. Gleichzeitig ist die Methode nachhaltig, weil auf die Verwendung zusätzlicher Reinigungsmittel verzichtet werden kann.