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    Fensterdüse Comfort | Kärcher

    Kärcher Fensterdüse, schwarz-gelb, mit breiter Gummilippe, auf weißem Hintergrund.

    Fensterdüse Comfort

    Bestellnummer: 2.863-336.0

    Mit der Fensterdüse Comfort können dank der langen, flexiblen Lippe auch schwer zugängliche Fensterflächen einfach und gründlich gereinigt werden. Für ein sauber glänzendes Ergebnis.