Fensterreiniger RM 503 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-302.0Fensterreiniger in praktisch dosierter Verpackung zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.
Gebindegröße (ml)
20
Verpackungseinheit (Stück)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
225 x 115 x 25
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete