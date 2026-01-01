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    Fensterreiniger RM 503 | Kärcher

    Kärcher Fensterreiniger-Flasche mit gelbem Etikett, zeigt eine Frau beim Fensterputzen mit einem Kärcher Fensterreiniger.

    Fensterreiniger RM 503

    Bestellnummer: 6.295-840.0

    Fensterreiniger zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.