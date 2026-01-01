Filter Set KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

Das mehrstufige Duo!Pure Filtersystem, bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter, schützt die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 zuverlässig vor Nässe und sorgt für eine exzellente Filterung. Dank des hocheffizienten Flachfaltenfilters werden selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv eingefangen. Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.

Wirkungsvolles 2-stufiges Duo!Pure Filtersystem Zuverlässige Filtration mit Flachfaltenfilter und Schwammfilter Einfach und schnell zu wechseln Zuverlässige Filtration mit Flachfaltenfilter und Schwammfilter Einfach und schnell zu wechseln Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.