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    Filter Set VCH 4 UVClean | Kärcher

    Two cylindrical black foam filters and four round black foam pads on a white background.

    Filter Set VCH 4 UVClean

    Bestellnummer: 2.863-400.0

    Der Motorschutzfilter und Schaumfilter des Matratzenreiniger Filtersets halten Feinstaub, Milben, Bakterien und Hautschuppen effektiv zurück. Für eine hygienische Matratzenreinigung.