Filterbeutel für Roboterstation (3 x 2,5l) | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.269-623.0Die hochwertigen Vliesfilterbeutel sorgen für eine einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub aus der Station. Passend für die Saugstation des RVC 3 Comfort und RVM 4 Comfort.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 150 x 25
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete