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    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l) | Kärcher

    Staubsaugerbeutel aus weißem Material, gestapelt, mit einem braunen Kartonanschluss oben.

    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l)

    Bestellnummer: 2.269-644.0

    Die hochwertigen Vliesfilterbeutel für die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort und die Absaugstation des RCV 5 sorgen für einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub.