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    Filterreinigungswerkzeug | Kärcher

    Kärcher Filteraufsatz in Schwarz und Grau mit Wabenmuster, seitliche Ansicht.

    Filterreinigungswerkzeug

    Bestellnummer: 2.863-321.0

    Dank des Filterreinigungswerkzeugs für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax reinigen Sie den Lufteinlassfilter völlig unkompliziert.