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    Filterset AF 20 | Kärcher

    Zwei schwarze rechteckige Luftfilter nebeneinander, mit feinem Netzgewebe und Rahmen.

    Filterset AF 20

    Bestellnummer: 2.863-056.0

    Starke Leistung, große Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 20 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.