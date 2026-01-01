Filterset AF 20 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-056.0Starke Leistung, große Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 20 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.
Luftdurchsatz (m³/h)
220
Verpackungseinheit (Stück)
2
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
258 x 151 x 59
Anwendungsgebiete