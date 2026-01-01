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    Filterset AF 50 | Kärcher

    Zwei schwarze, rechteckige Luftfilter mit Wabenstruktur nebeneinander.

    Filterset AF 50

    Bestellnummer: 2.863-078.0

    Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.