FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-144.0Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
1.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
103 x 201 x 260
Anwendungsgebiete