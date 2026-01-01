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    FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit Autoshampoo-Flasche, schwarzer und gelber Sprühkopf, 1 Liter Inhalt.

    FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1

    Bestellnummer: 2.643-144.0

    Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.