FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | Kärcher

FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean mit Autoshampoo. Das Schnellwechselsystem für die Reinigungsmittelausbringung ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln mit nur einem Klick. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Innovative Schaumdüse Erzeugung und Ausbringung von kraftvollem Schaum. Im Set Praktisches Set mit verschiedenen Reinigungsmitteln. Schnellwechselsystem Schneller und bequemer Austausch der Reinigungsmittel mit nur einem Klick. Reinigungsmitteldosierung Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch. Transparenter Reinigungsmittelbehälter Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.