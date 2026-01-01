FJ 24 Schaumdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-135.0Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
205 x 93 x 132
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete