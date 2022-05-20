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    Flachfaltenfilter KFI 4410 | Kärcher

    Rechteckiger Luftfilter mit orangefarbenem Rahmen und weißen Lamellen.

    Flachfaltenfilter KFI 4410

    Bestellnummer: 2.863-005.0

    Flachfaltenfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.