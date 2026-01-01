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    Flachfaltenfilter KFI 7420 | Kärcher

    Rechteckiger Filter mit orangefarbenem Rahmen und weißen Lamellen.

    Flachfaltenfilter KFI 7420

    Bestellnummer: 6.415-953.0

    Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Aschesauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.