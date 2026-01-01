Flachfaltenfilter KFI 7420 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.415-953.0Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Aschesauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
197 x 97 x 48
Anwendungsgebiete