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    Flachfaltenfilter | Kärcher

    Rechteckiger Filter mit orangefarbenem Rahmen und gelben Lamellen, auf weißem Hintergrund.

    Flachfaltenfilter

    Bestellnummer: 6.414-498.0

    Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein.