Flachfaltenfilter | Kärcher

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Bestellnummer: 6.414-498.0Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein.
Menge (Stück)
1
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
205 x 75 x 73