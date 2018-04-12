10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Flexible Fugendüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse mit geriffelter Oberfläche und schmalem, langen Design auf weißem Hintergrund.

    Flexible Fugendüse

    Bestellnummer: 2.863-374.0

    Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.