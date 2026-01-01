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    Flexibles Handdüsenset | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsaufsatz mit gelb-weißem Mikrofaserpad auf weißem Hintergrund.

    Flexibles Handdüsenset

    Bestellnummer: 2.863-333.0

    Das Set mit flexibler Handdüse und passendem Feinstfasertuch, perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und gewölbten Flächen (z. B. Waschbecken) in Küche und Bad.