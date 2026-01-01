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    FoamStop fruity | Kärcher

    Kärcher FoamStop fruity Entschäumerflasche mit schwarzem Deckel, Etikett mit Produktinformationen und Barcode.

    FoamStop fruity

    Bestellnummer: 6.295-875.0

    Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel mit allergenfreiem, fruchtigem Duft wird störender Schaum im Nu aufgelöst.