FoamStop neutral | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-873.0Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel wird störender Schaum im Nu aufgelöst.
Gebindegröße (ml)
125
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
40 x 40 x 140
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete