10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    FoamStop neutral | Kärcher

    Kärcher FoamStop neutral, Entschäumerflasche mit schwarzem Deckel, weiße Flasche mit mehrsprachigem Etikett und Barcode.

    FoamStop neutral

    Bestellnummer: 6.295-873.0

    Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel wird störender Schaum im Nu aufgelöst.