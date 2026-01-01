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    Freistehende Parkstation | Kärcher

    Kärcher Bodenständer mit weißem Halter und schwarzer Basis, vertikal ausgerichtet.

    Freistehende Parkstation

    Bestellnummer: 2.863-089.0

    Praktisch für die Aufbewahrung von Gerät und Zubehör: Die freistehende Parkstation ist geeignet für alle Modelle der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.