Freistehende Parkstation | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.863-089.0Praktisch für die Aufbewahrung von Gerät und Zubehör: Die freistehende Parkstation ist geeignet für alle Modelle der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
2.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
324 x 303 x 938