Führungsschiene CNS 18-30 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.444-266.0Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 18-30: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
353 x 51
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete