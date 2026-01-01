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    Führungsschiene CNS 18-30 | Kärcher

    Kärcher Schwert für Kettensäge, 30 cm Länge, schwarzes Design mit Wabenmuster und gelbem Logo.

    Führungsschiene CNS 18-30

    Bestellnummer: 6.444-266.0

    Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 18-30: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.