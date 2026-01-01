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    Führungsschiene CNS 36-35 | Kärcher

    Kärcher Kettensägen-Schwert, 35 cm Länge, schwarzes Design mit Markenlogo und technischen Spezifikationen.

    Führungsschiene CNS 36-35

    Bestellnummer: 6.444-404.0

    Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 36-35: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.