Fugenbürstenset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-324.0Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
46 x 8 x 58
Anwendungsgebiete