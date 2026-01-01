10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Fugenbürstenset | Kärcher

    Vier schwarze Bürstenaufsätze für Kärcher Geräte, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Fugenbürstenset

    Bestellnummer: 2.863-324.0

    Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.