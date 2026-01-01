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    G 120 Q Pistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole, schwarz mit gelben Akzenten, auf weißem Hintergrund.

    G 120 Q Pistole

    Bestellnummer: 2.643-823.0

    Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.