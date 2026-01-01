G 120 Q Pistole | Kärcher

Dank der bei jedem Wetter gut ablesbaren Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus bietet die Kärcher Hochdruckpistole G 120 Q deutlich mehr Kontrolle bei der Reinigung. Die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie der Reinigungsmittelmodus können bequem durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellt werden. Die mit Quick Connect-Anschluss ausgestattete Pistole eignet sich für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3.

Ersatzpistole für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3 Für einen einfachen Austausch der Pistole. Gut ablesbare, manuelle Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt. Quick Connect-Anschluss Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.