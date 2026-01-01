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    G 160 Pistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole, schwarz mit gelbem Griff, auf weißem Hintergrund.

    G 160 Pistole

    Bestellnummer: 2.641-959.0

    Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7. Für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).