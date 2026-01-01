G 180 Q Full Control Plus Pistole | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.643-992.0Mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel: Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus für alle Kärcher Full Control-Geräte K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung