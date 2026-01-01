10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    G 180 Q Pistole | Kärcher

    Schwarze Kärcher Hochdruckpistole mit gelbem Griff auf weißem Hintergrund.

    G 180 Q Pistole

    Bestellnummer: 2.642-889.0

    Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.