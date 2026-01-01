10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    G 180 Q Smart Control Pistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole mit gelbem und schwarzem Design, digitalem Display und ergonomischem Griff.

    G 180 Q Smart Control Pistole

    Bestellnummer: 2.644-270.0

    Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.