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    Hochdruckreiniger G 4.10 M | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Rahmen, schwarzem Motor und Schlauch auf Rollen. Düse liegt vorne.

    Hochdruckreiniger

    G 4.10 M

    Bestellnummer: 1.133-622.0