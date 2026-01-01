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    Hochdruckreiniger G 7.10 M | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger G 7.10 mit gelbem Rahmen, schwarzem Motor und Rädern, daneben eine schwarze Sprühlanze.

    Hochdruckreiniger

    G 7.10 M

    Bestellnummer: 1.194-701.0