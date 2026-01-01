Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Garage RCX | Kärcher

    Schwarzes, schräg gestelltes Gehäuse mit Lüftungsschlitzen und einer kleinen Anzeige, montiert auf einer stabilen Basis.

    Garage RCX

    Bestellnummer: 2.269-703.0

    Durch die Garage wird der RCX Mähroboter vor Regen und Sonne geschützt. Das Dach der Garage ist aufklappbar, um den Mähroboter in der Ladestation zu bedienen.