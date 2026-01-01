Garage RCX | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-703.0Durch die Garage wird der RCX Mähroboter vor Regen und Sonne geschützt. Das Dach der Garage ist aufklappbar, um den Mähroboter in der Ladestation zu bedienen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
3.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
885 x 625 x 380
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung