Gartengeräte | Kärcher

Mühelos zum Traumrasen!
Der neue Mähroboter RCX 6 mäht bis zu 3000 m², meistert Steigungen und umfährt Hindernisse intelligent. Kabellos, präzise, komfortabel. Für einen perfekten Rasen ohne Aufwand. Steuern Sie alles bequem per App.
Egal ob Rasen-, Hecken- und Baumpflege oder Unkraut- und Laubentfernung. Mit den Kärcher Gartengeräten werden Gärten noch schöner. Und dank Akkubetrieb sogar ohne Lärm oder störende Kabel.
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