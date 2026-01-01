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    Gartenschlauchadapter | Kärcher

    Kärcher Adapter, schwarz-gelb, zylindrische Form, Detailansicht auf weißem Hintergrund.

    Gartenschlauchadapter

    Bestellnummer: 2.640-732.0

    Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.