Gartenschlauchadapter | Kärcher

Der Gartenschlauch-Adapter dient dem direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. Wasserregulierung und Wasserstopp erfolgt direkt am Adapter.

Schnellkupplungssystem Schneller Anschluss aller Kärcher Bürsten an den Gartenschlauch. Wasserregulierung und Wasserstopp direkt am Adapter Bequeme Nutzung des Gerätes. Gartenschlauch-Adapter Leichte Handhabung.