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    Gewebeschlauchset | Kärcher

    Grauer Flachschlauch aufgerollt, daneben eine silberne Schlauchschelle mit Schraubverschluss.

    Gewebeschlauchset

    Bestellnummer: 2.997-100.0

    Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.