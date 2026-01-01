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    Glasreiniger-Konzentrat RM 500, Limited Edition Weiße Lilie | Kärcher

    Kärcher Glasreiniger-Konzentrat Flasche, Limited Edition, mit italienischem Duft, geeignet für Kärcher Fenstersauger.

    Glasreiniger-Konzentrat RM 500, Limited Edition Weiße Lilie

    Bestellnummer: 6.296-170.0

    Zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten glatten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen.