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    Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | Kärcher

    Kärcher Glas Finisher Flasche mit Etikett, das eine Person zeigt, die mit einem Kärcher Hochdruckreiniger eine Glasfläche reinigt.

    Glass Finisher 3-in-1 RM 627

    Bestellnummer: 6.295-474.0

    Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.