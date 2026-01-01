Große Rundbürste Überzugsset | Kärcher

Für eine noch bessere Lösung und Aufnahme von Schmutz und Fett. Ideal für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld lassen sich so mühelos entfernen.

Hochwertige Feinstfaser Ideal für die schonende Reinigung von besonders hartnäckigen Verschmutzungen auf allen Hartflächen in Küche und Bad. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.