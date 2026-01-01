10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Grundreiniger für Hartflächen RM 533 | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger-Flasche mit gelbem Etikett, darauf eine Person beim Staubsaugen in einem hellen Raum mit großen Fenstern.

    Grundreiniger für Hartflächen RM 533

    Bestellnummer: 6.295-775.0

    Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.