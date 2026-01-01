Gras- und Strauchschere GSH 2 Plus | Kärcher

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Gras- und Strauchschere
Bestellnummer: 1.445-310.0
Akku-Gerät
1
Schnittlänge Strauchmesser (cm)
11
Zahnabstand Strauchmesser (mm)
8
Schnittbreite Grasmesser (cm)
8
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
3.6
Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt ¹⁾ (m)
max. 400
Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m)
max. 500
Laufzeit je Akkuladung ²⁾ (min)
50
Akkuladezeit (min)
155
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
392 x 81 x 132
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete