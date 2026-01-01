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    Gras- und Strauchschere GSH 2 Plus | Kärcher

    Kärcher Akku-Grasschere mit gelbem Gehäuse und schwarzem Griff, zwei austauschbare Schneidblätter.

    Gras- und Strauchschere

    GSH 2 Plus

    Bestellnummer: 1.445-310.0

    • 2-in-1-System, werkzeugloser Messerwechsel
    • Akkubetrieben, 50 min Laufzeit
    • Strauchmesser, Grasmesser
    ¹⁾
    Laufende Meter Schwertlänge
    ²⁾
    Anwendung mit Grasmesser