H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | Kärcher

Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie eine schnelle und einfache Verstauung. Und dank Quick Connect-Anschluss lässt sich der Schlauch im Handumdrehen an den Hochdruckreiniger anschließen. Hergestellt aus PVC- und phthalatfreiem Material. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 außer für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control, Smart Control und Comfort-Geräte der Klassen K 4 bis K 7.

Ersatzschlauch 10 m Hoher Aktionsradius. Quick Connect-Anschluss Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Anti-Verdreh-System Schluss mit Stolperfallen: Der Schlauch verdreht sich nicht und bleibt bei jeder Anwendung flexibel.