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    H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit zwei Metallanschlüssen.

    H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte

    Bestellnummer: 2.643-633.0

    Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4–K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.