H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-633.0Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4–K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 264 x 65