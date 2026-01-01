H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | Kärcher

9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für Kärcher Hochdruckreiniger (K 2 bis K 7) ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an der Pistole und am Gerät befestigt wird. Der Ersatzschlauch hält Druck bis zu 180 bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt.

Ersatzschlauch 9 m Schneller Schlauchwechsel Quick Connect-Anschluss Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Schnellkupplungssystem Für bequeme Reinigung