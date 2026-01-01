H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-721.0Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Temperatur (°C)
max. 60
Max. Druck (bar)
180
Länge (m)
9
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 245 x 65