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    H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit Messinganschlüssen an beiden Enden.

    H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect

    Bestellnummer: 2.641-721.0

    Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.