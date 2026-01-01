Handdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.884-280.0Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 200 x 60
Anwendungsgebiete