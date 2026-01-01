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    Handdüse | Kärcher

    Schwarze Bürstendüse mit Borsten, geeignet für Kärcher Staubsauger, auf weißem Hintergrund.

    Handdüse

    Bestellnummer: 2.884-280.0

    Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.