Handdüse Überzugsset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-344.0Set mit 2 Überzügen für die Handdüse. Die Überzüge bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
205 x 90 x 10
Anwendungsgebiete