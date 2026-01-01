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    Handdüse Überzugsset | Kärcher

    Zwei gelb-weiß gestreifte Mikrofaser-Reinigungstücher mit elastischem Rand auf weißem Hintergrund.

    Handdüse Überzugsset

    Bestellnummer: 2.863-344.0

    Set mit 2 Überzügen für die Handdüse. Die Überzüge bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme.